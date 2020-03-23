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23.03.20 13:21
Гидрометцентр: весна и лето в России, вероятно, будут достаточно теплыми
"Температура ожидается около и выше нормы практически во всех регионах нашей страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в понедельник, озвучивая прогноз на вегетационный период в России.
В апреле выше нормы температуры будут в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. На европейской части страны в целом температурный фон ожидается около и чуть выше нормы. Велика вероятность, что на юге европейской территории России будет избыток осадков, на юге Восточной Сибири ожидается дефицит.
В мае температура выше нормы прогнозируется в Московском регионе и западных регионах Центрального федерального округа, а также в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии. На остальной части страны фон около и выше нормы. Избыток осадков на севере Сибири.
В июне температура в среднем по стране около и чуть выше нормы, за исключением востока Северного Кавказа и севера Сибири, где фон будет выше нормы, и Дальнего Востока, где фон ожидается около и ниже нормы. Дефицит осадков прогнозируется на западе европейской части России, избыток - на Урале и на севере Сибири (малооблачная погода и незаходящее солнце на Севере приведут к существенному росту пожарной опасности).
В июле температура практически повсеместно около нормы, но в восточных регионах европейской части России и в западной части Сибири около и ниже нормы. Избыток осадков прогнозируется в густонаселенных районах юга Западной Сибири, также много осадков в Приморье и Хабаровском крае.
Август на европейской территории страны "ожидается комфортным", сказал Вильфанд. По его словам, он будет и теплым, и не очень дождливым: "осадки не будут надоедать тем, кто будет отдыхать в августе". Кроме того, дефицит осадков прогнозируется в центре Западной Сибири, на северо-востоке Сибири и на севере Дальнего Востока.
Сентябрь по температуре будет в среднем около нормы, но неоднородный. Периоды тепла на европейской территории России в первый месяц осени будут, но пока точно сказать, будет ли "бабье лето", нельзя, сказал Вильфанд. Тем не менее, он обратил внимание на то, что в последние годы "бабье лето" на европейской части страны отмечалось регулярно.
Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что прогноз на вегетационный период носит вероятностный характер - его дают, в основном, для органов власти, сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса страны. Данные будут уточняться каждый месяц.
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