"Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов Москва-Екатеринбург из-за низкой загрузки

23.03.20 13:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет несколько рейсов между Москвой и Екатеринбургом в связи с невысокой загрузкой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Пассажирам предложено улететь на более ранних или поздних рейсах.

Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", в понедельник отменены рейсы на 9:30, 10:30, 16:00 и 20:30. Состоялись рейсы в 6:50 и 8:15, также ожидается рейс в 18:40.

В понедельник отменены и три рейса из Москвы в Екатеринбург (в 2:30, 12:55 и 18:55).

Кроме того, согласно онлайн-табло, во вторник также отменены четыре рейса в Москву (в 9:30, 10:30, 16:00 и 20:30) и три рейса из Москвы (00:10, 02:30 и 12:55).

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).