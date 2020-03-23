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23.03.20 13:27
"Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов Москва-Екатеринбург из-за низкой загрузки
Пассажирам предложено улететь на более ранних или поздних рейсах.
Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", в понедельник отменены рейсы на 9:30, 10:30, 16:00 и 20:30. Состоялись рейсы в 6:50 и 8:15, также ожидается рейс в 18:40.
В понедельник отменены и три рейса из Москвы в Екатеринбург (в 2:30, 12:55 и 18:55).
Кроме того, согласно онлайн-табло, во вторник также отменены четыре рейса в Москву (в 9:30, 10:30, 16:00 и 20:30) и три рейса из Москвы (00:10, 02:30 и 12:55).
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).
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