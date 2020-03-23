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23.03.20 13:33
Песков: рекомендация оставаться дома из-за COVID-19 на Путина не распространяется
На вопрос журналистов, не собирается ли президент РФ показать пример и не выходить из дома, Песков сказал: "Работа есть работа, тем более работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах".
Песков напомнил, что "президент пока работает, вы видите, что таких уж массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумывается - сейчас было бы неразумно это делать".
Кроме того, Песков сказал, что президент России "живет в государственной резиденции, а не в своей квартире".
"У него есть квартира в Москве, но он там не живет. Он живет в государственной резиденции. Соответственно, чаще всего он где живет, там и работает, и наоборот", - отметил Песков.
"Что касается ношения маски, то там, где публичные мероприятия, мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы участники этих мероприятий могли сдать тесты, как было перед командировкой Путина в Крым. Думаю, мы будем этой практике следовать и дальше", - отметил пресс-секретарь президента.
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