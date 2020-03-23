Песков: решений по переносу даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет

23.03.20 14:46

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Никаких решений относительно возможности переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавируса не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нечего сказать. Пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с Эллой Памфиловой. Наверняка вы все помните. Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля, но превыше всего здоровье граждан", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос возможен ли перенос голосования.

Он отметил, что, если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования, это будет сделано.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось", - подчеркнул Песков.

Ранее в понедельник глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что решение о сроках проведения голосования по поправкам в Конституцию будет принято до конца марта на основе рекомендаций компетентных служб.

"Как сказал президент России Владимир Путин во время нашей встречи, решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации", - сказала Памфилова "Интерфаксу" в понедельник.

"Наши соответствующие службы мониторят и прогнозируют ситуацию. Я полагаю, что до конца марта на основе этого прогноза президент примет решение", - отметила Памфилова.

В пресс-службе ЦИК подтвердили возможность приостановить подготовку ко всенародному голосованию, если будет принято решение о его переносе в связи с коронавирусом.

"Если ситуация с коронавирусом будет складываться неблагоприятно, и если будет принято решение о переносе общероссийского голосования, то ЦИК России готова в любой момент все мероприятия приостановить и продолжить после возобновления кампании", - сообщили в пресс-службе ЦИК в понедельник.

В ведомстве отметили, что избирательные комиссии уже начали информировать граждан о проведении общероссийского голосования. "Запущен официальный сайт конституция2020.рф, в регионах размещены билборды и иная наружная реклама", - сказали в пресс-службе.