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23.03.20 14:15

Мантуров: производство медмасок в РФ в середине апреля составит 5 млн в сутки

© РИА Новости. Михаил Климентьев
23 марта. Interfax-Russia.ru - В начале апреля в России планируется производить 3 млн медицинских марлевых масок ежесуточно, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С прошлой недели дополнительно запустили производство гостированной российской марли. У нас объем производства по ней сейчас наращивается до 33 млн погонных метров в месяц, и мы рассчитываем выйти на начало апреля на 3 млн масок (в сутки)", - сказал министр.

При этом он добавил, что "с учетом предприятий легкой промышленности, которые работают сейчас во внештатном режиме, круглосуточно, мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на 5 млн масок в сутки".

Министр добавил, что в первую очередь планируется обеспечить масками систему здравоохранения, аптечные сети, а также потребности ряда служб - Федеральной таможенной службы, пограничников, МВД, для того, чтобы они могли выполнять свою работу.

Мантуров также рассказал, что сейчас максимально наращиваются объемы производства медтехники, аппаратов искусственной вентиляции легких, тепловизоров, дистанционных измерителей температуры, УВЧ-облучателей для дезинфекции помещений.

"То же самое касается дезинфекторов. Мы уже вышли на объемы 3 млн единиц для дезинфекции рук и на 350 млн литров по дезинфекции помещений и обработке зданий", - заявил глава Минпромторга.

Он добавил, что на сегодня производство средств для дезинфекции рук может быть увеличено в три раза. "Такая задача поставлена, и к началу апреля это будет реализовано", - сказал министр. По его словам, поставку всех этих средств в регионы будет координировать оперативный штаб на базе Минпромторга.

Министр сообщил, что традиционно маски из синтетических нетканных материалов в России производили 18 предприятий - всего около 600 тыс. масок в сутки, что было достаточно и для системы здравоохранения, и для аптек, и для экспорта.

Месяц назад, по словам Мантурова, эти предприятия были переведены на круглосуточный режим и увеличили производство до 1,6 млн масок в сутки на фоне запрета на экспорт.

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