Автоперевозчики просят правительство приостановить "Платон"

23.03.20 14:21

© РИА Новости. Алексей Филиппов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) совместно с Союзом транспортников России (СТР) направила в правительство письмо с просьбой поддержать отрасль введением ряда послаблений, в том числе отменой сборов в госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" с апреля текущего года до 2022 года и мораторием на транспортный налог на период 2020-2021 годы.

Копия послания, адресованного премьеру Михаилу Мишустину и датированного 20 марта, размещена на сайте АСМАП. Письмо подписано президентом СТР Виталием Ефимовым и гендиректором АСМАП Андреем Курушиным.

"Несмотря на объявленную ВОЗ опасность распространения коронавирусной инфекции водители, осуществляющие международные перевозки грузов, продолжают добросовестно выполнять свою работу. Постоянно на территории иностранных государств находятся порядка 20 тыс. российских автотранспортных средств. Маршруты их движения проходят по странам Европы и Азии, где обнаружены и расширяются очаги эпидемии", - говорится в письме.

Перевозчики отмечают, что в связи с ограничительными мерами, принятыми практически во всех зарубежных странах, значительно усложнился процесс осуществления перевозок. В частности, на всех внутренних границах стран ЕС и на подъездах к пунктам пропуска возникли многочасовые очереди в ожидании проезда через границу, которые привели к значительным простоям транспорта. "В этой ситуации издержки автотранспортных компаний на осуществление перевозок грузов в международном сообщении существенно возросли", - констатируется в письме.

Кроме того, из-за введения российским правительством требования о двухнедельной изоляции всех прибывших из-за рубежа начала ощущаться нехватка водителей. Одновременно с этим происходит закрытие на карантин консульских отделов посольств зарубежных стран в РФ, что не позволяет оформлять водителям новые визы.

Ассоциация отмечает, что на сложную ситуацию, создавшуюся в связи с коронавирусом, накладываются ранее накопившиеся проблемы в секторе международных автомобильных перевозок, вызванные регулярным ростом налоговых и неналоговых платежей.

В частности, говорится в сообщении, за последние четыре года увеличилась ставка акциза для дизельного топлива с 2,9 руб. до 7,5 руб. за 1 литр (более чем в 2,5 раза), стоимость дизельного топлива выросла с 35,6 руб. до 48,2 руб. за 1 литр (+35,4 %, более чем в 2 раза выше инфляции), размер утильсбора на седельные тягачи полной массой 12-20 тонн вырос с 220,5 тыс. руб. до 850,5 тыс. руб. (в 3,9 раза), дополнительно введен утильсбор для прицепной техники в размере 96 тыс. руб., тариф госсистемы "Платон" вырос с 1,53 руб./км до 2,20 руб./км (+44 %). Кроме того, с 2019 года был отменен льготный порядок исчисления транспортного налога, который был предусмотрен федеральным законом от 3 июля 2016 года (№ 249-ФЗ).

В сложившихся условиях АСМАП и СТР просят премьера "рассмотреть возможность принятия ряда специальных мер поддержки национальных международных автоперевозчиков".

Так, для снижения фискальной нагрузки и издержек при эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки, перевозчики просят ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020-2021 годы, предусмотреть освобождение от взимания платы по госсистеме "Платон" в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года, обеспечить частичное субсидирование уплаты лизинговых платежей в 2020 года (в случае их эксплуатации на условиях лизинга).

Также автоперевозчики предлагают освободить от уплаты утильсбора большегрузы класса Евро-6, как это было решено в Белоруссии.

Кроме того, "для исключения нехватки профессиональных водителей, осуществляющих международные перевозки", АСМАТ и СТР просят камбин подумать над отменой или существенным сокращением для водителей срока обязательной самоизоляции после их возвращения из зарубежных рейсов, а также поручить МИДу проработать вопрос бесперебойного оформления виз с консульскими службами иностранных государств.

АСМАП образована в 1974 году, объединяет около 1,4 тыс. автотранспортных компаний, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном автомобильном сообщении. По поручению Минтранса РФ ассоциация ведет работу по выдаче российским автоперевозчикам разрешений на проезд транспорта по территории зарубежных стран.

СТР создан в марте 2003 года для консолидации деятельности союзов и ассоциаций предприятий и организаций транспортной отрасли и обеспечения равноправного партнерства на рынке транспортных услуг. Является членом Торгово-промышленной палаты РФ.