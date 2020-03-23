В Новосибирской области начали оформлять электронные больничные самоизолировавшимся из-за коронавируса

23.03.20 14:28

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

23 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Новосибирской области, которые находится на карантине после возвращения из-за границы, могут получить листок нетрудоспособности дистанционно, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Кроме того, с 20 марта электронный больничный выдают всем, кто проживает вместе с такими людьми", - говорится в сообщении.

Для получения электронного больничного необходима регистрация на портале "Госуслуги", если ее нет, заявление может отправить другой человек (например, если у мужа нет учетной записи на портале, то больничный для него оформляет жена из своего личного кабинета).

Заявление подается в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ fss.ru. Тот, кто сам не выезжал из России, но проживает с человеком, вернувшимся из-за границы, прикладывает сканы документов, подтверждающие этот факт.

Отмечается, что 20 марта вступили в силу временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина. Такие больничные оплачивают в два этапа: первую часть - в течение семи календарных дней, вторую - после окончания карантина.

Как сообщалось, в Новосибирской области под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции находится 1646 человек, в инфекционной больнице находится 58 взрослых с признаками ОРВИ, в том числе четыре женщины с COVID-19, и шесть детей.