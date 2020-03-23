Страховщики отметили всплеск запросов на страхование от отмены мероприятий

23.03.20 14:34

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Страховые компании в России отмечают в течение двух последних месяцев всплеск запросов на страхование рисков отмены массовых мероприятий, сообщили опрошенные "Интерфаксом" представители СК. Однако из-за объявления в мире пандемии коронавируса этот риск исключен из покрытия полиса страхования ответственности организаторов мероприятий, а некоторые страховщики и вовсе приостановили заключение таких договоров.

В частности, как рассказали агентству в СК "Абсолют страхование", спрос на страхование рисков отмены мероприятий в последние две недели марта показал как минимум 10-кратный рост. Но компания приостановила заключение договоров страхования ответственности организаторов и рисков отмены в отношении мероприятий, запланированных на ближайшую перспективу в 2020 году.

"Очевидно, они все либо будут перенесены, либо не состоятся вовсе, а в отсутствие страхового риска полис будет досрочно прекращаться, и страховая премия будет возвращена страхователю, поэтому мы своим клиентам сейчас предоставляем только лишь предварительный расчет премии, чтобы они могли сформировать свой бюджет. Возобновление работы по данным направлениям в лучшем случае ожидается не ранее второго полугодия 2020 года при том условии, что ситуация стабилизируется", - пояснил "Интерфаксу" руководитель сектора страхования ответственности "Абсолют страхования" Алексей Алькин.

В СК "РЕСО-Гарантия" "Интерфаксу" рассказали, что компания по этому риску и раньше заключала единичные договоры, "так как подходили к вопросу крайне избирательно, а теперь такое страхование практически приостановлено". Причина приостановки в том, что пандемия объявлена, а значит, риск уже не является вероятным, он уже стал фактом.

По словам управляющего продуктом управления индустриального страхования СК "РЕСО-Гарантия" Сергея Васильева, события, которые наступили из-за коронавируса, могут подпадать под покрытие уже действующих договоров, если такой риск в них прописан. В страховом полисе он обозначается как "введение ограничительных мероприятий (карантина) на территории соответствующего муниципального образования, где запланировано мероприятие, в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний", а также "отмена мероприятия по распоряжению федеральных или муниципальных органов власти".

"В основном такие полисы приобретают организаторы крупных спортивных и концертно-развлекательных мероприятий, сезонность при заключении таких договоров характерна только для спортивных мероприятий", - сообщил Васильев.

В СК "АльфаСтрахование" (MOEX: ALFS) рассказали, что сейчас страховать риск отмены мероприятия из-за введения запретов поздно, но в компании ранее, до объявления пандемии, были заключены договоры страхования рисков отмены мероприятий без ограничения рисков коронавируса. И в работе есть несколько обращений клиентов как раз в отношении мероприятий, которые были отменены в силу этих запретов. "Мы выясняем объем потерь и, безусловно, исполним наши обязательства по таким договорам страхования", - рассказала "Интерфаксу" руководитель управления финансовых рисков "АльфаСтрахования" Алина Малышева.

По словам Алькина из "Абсолют страхования", в первую очередь данный вид страхования был актуален для организаторов концертов, выставок, спортивных мероприятий. Цена страховки зависит от бюджета мероприятия, его специфики, места проведения и контрагентов.

"В среднем тарифная ставка по рискам отмены составляет от 0,5% до 2% от сметы мероприятия (объема затрат организатора на подготовку и проведение). В будущем мы не ожидаем, что текущая ситуация окажет какое-либо существенное влияние на тарифы, поскольку риск пандемии не привел к массовому наступлению страховых случаев на рынке, будучи исключенным из стандартного на рынке покрытия", - пояснил Алькин.

На развитие этого направления страхования в будущем оптимистично смотрят и в СК "Согласие".

"Многие организаторы задумались о страховании только тогда, когда осознали, что убытки им гарантированы. Возможно, это приведет к некоторому росту востребованности данного страхования в долгосрочной перспективе, если клиенты сделают выводы из ситуации и начнут страховать эти риски, но в настоящее время роста сборов мы не ожидаем", - отметили в пресс-службе страховщика.

Клиенты "Согласия", застраховавшие риск отмены мероприятия до введения ограничительных мер из-за распространения в стране коронавируса, могут рассчитывать на получение возмещения, так как отмена мероприятия по такой причине в большинстве договоров будет являться страховым случаем, пояснил представитель страховщика. Однако новые клиенты, которые хотят застраховать риск отмены мероприятий уже после распространения коронавируса, смогут заключить договор только с исключением данного риска, поскольку фактически он уже не обладает признаками вероятности и случайности.

Число заболевших коронавирусом в России, по словам вице-премьера РФ Михаила Мишустина, по состоянию на 23 марта достигло 438 человек, увеличившись за сутки на 71 человека. В Москве по указу мэра Сергея Собянина запрещаются любые массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников до 10 апреля. В помещениях до этого срока запрещены мероприятия с участием более 50 человек. По всей стране отменены или перенесены многие культурные, спортивные и деловые мероприятия.