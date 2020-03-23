Заключенные колоний в Крыму готовы шить медицинские маски

23.03.20 14:36

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

23 марта. Interfax-Russia.ru - Пять предприятий Крыма и региональное управление ФСИН подтвердили готовность шить медицинские маски из-за распространения нового типа коронавируса, сообщил премьер республики Юрий Гоцанюк.

"Есть у нас на территории пять предприятий - индивидуальные предприниматели, а также акционерные общества, которые готовы нам предоставить услугу по пошиву масок. Связались с нашим УФСИН, они тоже готовы, сейчас на подвозе марля. И наша керченская (колония - ИФ) сможет пошить маски для крымчан", - сказал Гоцанюк в понедельник на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, УФСИН готово поставить около 20 тыс. масок. Всего власти планируют из разных источников создать запас из 400 тыс. масок в ближайшее время.

Власти Крыма в течение недели на совещаниях, посвященных ситуации с распространением коронавируса, констатируют отсутствие масок в государственных и частных аптеках.

В Керчи расположены два объекта УФСИН по Крыму и Севастополю: исправительная колония общего режима для мужчин на 710 человек и колония-поселение на 106 человек.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Участок российско-украинской границы на севере полуострова закрыт для въезда иностранцев с 18 марта до 1 мая.

Первый в Крыму случай коронавируса был выявлен 21 марта. Мужчина, у которого подтвердился диагноз, по украинскому биометрическому паспорту посещал Францию и 14 марта вернулся на полуостров через госграницу на автомобиле с женой и детьми. При этом, по данным властей, посещение неблагополучной по коронавирусу страны они скрыли.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 150 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 438 человек.