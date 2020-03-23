Обильные снегопады и ветер пришли в Поволжье

23.03.20 14:41

© РИА Новости. Максим Блинов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Обильные снегопады и ветер надвигаются сразу на несколько регионов Приволжского федерального округа (ПФО), в отдельных областях уже сейчас выпала месячная норма осадков, на дорогах снежные заносы.

Так, в Самарской области снегопад продолжается с воскресенья 22 марта и по прогнозам метеорологов до конца понедельника 23 марта. Ветер 16-21 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. При этом непосредственно в Самаре за сутки выпала практически месячная норма осадков.

"По данным метеорологов в Самаре за сутки выпало 94% от месячной нормы осадков. Наращиваются ресурсы для вывоза снега на полигоны. Для этого вывели порядка 100 единиц техники - самосвалы, погрузчики и т.п. Также поручено активизировать работы по открытию дождеприемников, особенно каскадных. Это позволит подготовиться к таянию снега с учетом изменяющихся погодных условий - перехода температур от слабоотрицательных к положительным в ближайшие дни", - говорится в сообщении мэрии Самары.

Обильный снегопад ожидают в ближайшее время и в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России, вечером 23 марта, а также ночью и днём 24 марта ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее и ветер порывами ночью 17-22 м/с.

"В случае ухудшения погодных условий, оказавшись на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Башкирии во вторник, по данным регионального ГУ МЧС, прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 500-1000м. Ветер юго-восточный 9-14м/с.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад стал основанием для ограничения движения на автотрассах в двух районах Саратовской области в понедельник. В регионе сильный снегопад с усилением ветра до 20 м/с продолжается в вторые сутки. По прогнозам метеорологов, такая погода может сохраниться в течении нескольких дней.

В Ульяновской области из-за непогоды в понедельник частично закрывают междугороднее автобусное движение, поскольку, в ближайшие часы в ряде районов ожидается сильный снег и ветер, видимость снизится до 500 метров.