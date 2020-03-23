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23.03.20 14:44
Калининградский школьник переносит коронавирус в легкой форме
"Заболевание у мальчика проходит в легкой форме. Он находится в областной инфекционной больнице и чувствует себя нормально", - рассказали в штабе.
Подросток заразился коронавирусом во время поездки в Австрию. Когда он вернулся в Калининград, школа, в которой он учится, уже была закрыта, поэтому у него не было контактов с одноклассниками. Родственники подростка находятся на карантине.
Как сообщалось, по состоянию на 23 марта в регионе нет новых случаев заболевания коронавирусом. Заболевших по-прежнему 7 человек, один из которых уже выздоровел. У всех заболевание протекает в легкой форме.
При этом за минувшие сутки на 299 человек увеличилось количество граждан, направленных на карантин под медицинское наблюдение - на сегодня их 1145. В специализированном центре "Паруса надежды" находятся 16 человек", - рассказали в штабе.
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