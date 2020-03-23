Калининградский школьник переносит коронавирус в легкой форме

23.03.20 14:44

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 марта. Interfax-Russia.ru - Калининградские медики не опасаются за жизнь 13-летнего подростка, заболевшего коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" региональном штабе по борьбе с COVID-19.

"Заболевание у мальчика проходит в легкой форме. Он находится в областной инфекционной больнице и чувствует себя нормально", - рассказали в штабе.

Подросток заразился коронавирусом во время поездки в Австрию. Когда он вернулся в Калининград, школа, в которой он учится, уже была закрыта, поэтому у него не было контактов с одноклассниками. Родственники подростка находятся на карантине.

Как сообщалось, по состоянию на 23 марта в регионе нет новых случаев заболевания коронавирусом. Заболевших по-прежнему 7 человек, один из которых уже выздоровел. У всех заболевание протекает в легкой форме.

При этом за минувшие сутки на 299 человек увеличилось количество граждан, направленных на карантин под медицинское наблюдение - на сегодня их 1145. В специализированном центре "Паруса надежды" находятся 16 человек", - рассказали в штабе.