Инфекционист: COVID-19 распространяется в двух вариантах

23.03.20 15:16

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 марта. Interfax-Russia.ru - Коронавирус COVID-19 сейчас циркулирует в двух вариантах, в связи с этим, вероятно, есть проблемы с выработкой иммунитета и существуют повторные заражения, сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

По ее словам, когда появились первые сообщения о повторных случаях заболевания коронавирусом, сразу были выдвинуты предположения, что иммунитет после перенесенной этой инфекции нестоек. "Сегодня в связи с расшифровкой генома вируса мы понимаем, что мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов вируса, так называемого S-варианта и L-варианта. Возможно, эти два вируса между собой не имеют перекрестного иммунитета", - сказала Малинникова в понедельник журналистам.

Только после того, когда вирус пройдет через всю популяцию людей в мире, можно будет сказать, насколько стоек иммунитет, считает Малинникова.

При этом она отметила, что экспресс-тестов по определению коронавируса не будет, потому что исследования должны делать только специальные лаборатории.

"Экспресс-тестов диагностики (коронавируса) не будет. На дому или в аптеке такого купить будет нельзя. Это будет проводиться только строго в условиях, которые необходимы для работы именно с этим патогеном", - сказала Малинникова.

По ее словам, сейчас в РФ более двух десятков лабораторий, которые готовы проводить подобного рода анализы.

"Они строго лицензированы, они могут работать с микроорганизмами первой и второй степени патогенности", - уточнила Малинникова.

Она подчеркнула, что, несмотря на желание провести тесты быстро, пренебрегать правилами безопасности нельзя.

По мнению Малинниковой, полный запрет всем гражданам выходить на улицу для недопущения распространения коронавируса в стране пока не нужен.

"Количество заболевших не такое, чтобы вводить такой карантин (всем запретить выходить)", - заявила врач-инфекционист.

Она высказала мнение, что проводимых мероприятий по профилактике вполне достаточно, чтобы "инфекция активно не распространялась, чтобы не вводить такие мероприятия, как полная карантинизация регионов или районов, всей страны".

По словам врача-инфекциониста, теоретически распространение коронавируса может завершиться в течение 100 дней с момента его начала.

"Очень сложно рассчитать, как долго еще будет эпидемия. По примеру наших китайских коллег, если рассмотреть, как у них развивалась инфекция, то скорее всего это можно как-то просчитывать, что это 100 дней", - сказала Малинникова.

Вместе с тем она подчеркнула, что прогноз - "дело не очень хорошее, и прогнозировать, что инфекционисты сказали, что 100 дней, а у нас больше - это не совсем правильно, но мы выстраиваем некие этапы параллелей".

Первые двое заболевших коронавирусом в России были зарегистрированы 31 января. В настоящее время в России зафиксировано 438 случаев заболевания.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико также оценил возможность снижения заболеваемости коронавирусом в России в апреле-мае.