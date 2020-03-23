Арест Уилана продлен до 13 сентября

23.03.20 15:33

© РИА Новости. Владимир Песня

23 марта. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в понедельник в ходе предварительных слушаний продлил на шесть месяцев срок ареста гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже.

"По итогам предварительного слушания суд продлил в отношении Уилана меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее в Мосгорсуде сообщили агентству, что в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "совершено секретно", судебный процесс в отношении Уилана пройдет в закрытом режиме.

Как заявили адвокаты Уилана, судебный процесс в отношении обвиняемого в РФ в шпионаже иностранца займет примерно месяц.

"Думаю, что судебный процесс продлиться примерно месяц. По делу обвинением заявлено 13 свидетелей, все они россияне, с которыми Уилан контактировал в РФ", - сказали "Интерфаксу" адвокаты подсудимого Ольга Карлова и Владимир Жеребенков.

Они отметили, что защита также намерена доказать в суде невиновность американца. В связи с этим защита попросит о допросе сотрудников посольств тех стран, гражданином которых является Уилан.

"Мы будем просить допросить посольства, чтобы доказать, что Уилан физически не мог быть разведчиком, являясь гражданином четырёх стран. Это просто невозможно", - сказал Жеребенков.

Он также отметил, что кроме дипломатов, "в суде будут допрошены и друзья Уилана, с которыми он общался и у которых бывал".

По словам Карловой, сам Уилан настроен "по боевому" и просил передать, что "он не виновен, и свидетели защиты, которых мы попросим допросить в суде это докажут".

Защита выразила надежду, что суду удастся во всем разобраться и вынести Уилану справедливый приговор.

Рассмотрение дела по существу запланировано в Мосгорсуде на 30 марта. Однако из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, заседание может быть отложено на 13 апреля.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, заявлял, что последний прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократила Пола.

По словам адвоката Жеребенкова, после изучения материалов дела защита считает недостаточной доказательную базу, в основе которой лежат "провокационные действия", и намерена доказывать это в суде.