Кудрин не ожидает сокращения расходов бюджета из-за нефтяных цен

23.03.20 15:10

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в 2020 году, несмотря на снижение цены на нефть, расходы бюджета уменьшены не будут.

"Я думаю, в любом варианте, скорее всего у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос, стоит ли ждать в этом году секвестра бюджета в связи со снижением цены на нефть.

"Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов. В этом смысле это не секвестр", - добавил он.

По его словам, "объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно перераспределен между приоритетами".