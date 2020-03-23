ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на Сахалине

23.03.20 15:27

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 марта. Interfax-Russia.ru - Российская спецслужба сообщает о задержании двух подростов, причастных к пропаганде массовых убийств в интернете и планировавших нападение на учебное заведение в Сахалинской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по ч.2 ст.205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") УК России задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 гг.р., причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида",- сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, в ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

"По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения", - заявили в ЦОС.