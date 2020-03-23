Куйвашев: никому из пациентов с COVID-19 в Свердловской области не требуется ИВЛ

23.03.20 15:31

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Пациенты с коронавирусом в Свердловской области в настоящее время не нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в инстаграме в понедельник.

"На сегодняшний день ни один из пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в Свердловской области не нуждается в аппаратах ИВЛ. У всех ситуация стабильная, состояние удовлетворительное", - написал он.

Глава региона также уточнил, что у свердловских больниц есть свыше 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ.

"В наших больницах работает 1501 аппарат искусственной вентиляции легких. В ближайшее время Уральский приборостроительный завод поставит дополнительно еще 16 аппаратов ИВЛ, после этого будет закуплено еще 40. Всего на медтехнику будет выделено около 60 млн рублей на условиях софинансирования с федерацией", - сообщил он.

Губернатор также отметил, что к концу недели из больницы может быть выписан первый зараженный коронавирусом пациент.

"Надеюсь, уже к концу недели врачи смогут выписать первого пациента, и он отправится домой к своим родным", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о девяти подтвержденных случаях коронавируса в Свердловской области. Первый был зарегистрирован 17 марта. 19 марта в регионе было выявлено пять новых случаев, 21 марта - еще три.

Все зараженные прибыли из Европы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.