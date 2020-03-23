Ставропольский врач с коронавирусом стала фигуранткой дела о халатности

23.03.20 15:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 марта. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбудили в Ставропольском крае в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения COVID-19, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным СКР, в начале марта профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, одновременно являясь главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта.

"По возвращению она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии", - говорится в сообщении.

По информации СКР, "спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19".

Пресс-служба СУ СКР отмечает, что после возвращения из Испании врач вела "обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства". При этом "ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора "ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Ранее краевые власти сообщали, что в регионе выявлено первое заражение коронавирусом - у врача, которая в марте посещала Мадрид, а после этого не находилась в самоизоляции, поскольку чувствовала себя хорошо.

Когда состояние здоровья ухудшилось, женщину поместили в краевую инфекционную больницу и проверили около 1,2 тыс. человек, с которыми она могла контактировать. У 11 из них экспресс-тесты выявили заражение COVID-19, анализы направлены в Новосибирск, но пока лаборатория не дала ответа, верны ли эти предварительные данные. Ряд сотрудников Минздрава направлен нав карантин, поскольку на днях эта пациентка находилась на публичном мероприятии, проводимом министерством.

Ранее глава края, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в инстаграме о том, почему "главный внештатный специалисте по инфекционным болезням Минздрава края Ирина Санникова не была на карантине", ответил: "Потому что она безответственная. Выздоровеет - спрошу с нее".

В субботу заместитель краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов заявил журналистам, что на Ставрополье уже заведены первые дела по фактам нарушения самоизоляции, не уточнив, грозит ли этим людям административное или же уголовное преследование.