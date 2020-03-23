Кудрин: этот кризис невозможно было предсказать

23.03.20 16:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что последствия кризиса из-за коронавируса предсказать пока невозможно.

"Данный кризис - он нестандартный, он не по экономическим законам протекает. Это не циклический, не долговой. Поскольку даже успешные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина", - сказал Кудрин журналистам в понедельник.

По его словам, "нарушаются цепочки поставок непредсказуемо, несмотря на то, что спрос, может быть, на конечный продукт есть", тем не менее, "какие-то звенья цепочки выпадают", так как сегодня значительная часть производства продукции связана с большой кооперацией.

"Поэтому сегодня трудно предсказать окончательные последствия данного кризиса", - сказал Кудрин.

По мнению Кудрина, "этот год будет точно сложным" для экономики РФ, но какой-либо конкретный предварительный прогноз можно будет составить в конце апреля.

"Вообще, прогнозы - это сложная штука, это большая работа. То, что мы приводим в своих данных, это модельный расчет, он, скажем, такой простой", - сказал Кудрин.