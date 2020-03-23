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23.03.20 16:11
Кудрин: этот кризис невозможно было предсказать
"Данный кризис - он нестандартный, он не по экономическим законам протекает. Это не циклический, не долговой. Поскольку даже успешные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина", - сказал Кудрин журналистам в понедельник.
По его словам, "нарушаются цепочки поставок непредсказуемо, несмотря на то, что спрос, может быть, на конечный продукт есть", тем не менее, "какие-то звенья цепочки выпадают", так как сегодня значительная часть производства продукции связана с большой кооперацией.
"Поэтому сегодня трудно предсказать окончательные последствия данного кризиса", - сказал Кудрин.
По мнению Кудрина, "этот год будет точно сложным" для экономики РФ, но какой-либо конкретный предварительный прогноз можно будет составить в конце апреля.
"Вообще, прогнозы - это сложная штука, это большая работа. То, что мы приводим в своих данных, это модельный расчет, он, скажем, такой простой", - сказал Кудрин.
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