22 апреля: решений о переносе голосования по поправкам в Конституцию пока не принималось
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Первый этап: вакцины от коронавируса начали тестировать на животных
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
23.03.20 16:26

До 10 лабораторий, проводящих анализы на коронавирус, могут быть задействованы в Свердловской области

© РИА Новости. Максим Богодвид
23 марта. Interfax-Russia.ru - Проводить обследование всех приезжающих из-за рубежа планируется в Свердловской области, для этих целей дополнительно могут быть задействованы около десяти лабораторий.

"Нами взят курс на то, чтобы абсолютно все, приезжающие на территорию региона из любых стран зарубежных, исследовались, брались под наблюдение, что с нашей точки зрения, конечно, увеличит объем работы. Это потребует дополнительных лабораторных мощностей", - сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге в Екатеринбурге в понедельник.

По его словам, в понедельник начнет работать одна дополнительная лаборатория, во вторник - вторая.

"Вообще мы определили совместно с коллегами из Роспотребнадзора около 10 лабораторий, которые могут быть открыты дополнительно, для того, чтобы максимальное количество лиц охватить наблюдением", - добавил он.

Вместе с тем, в Свердловской области пока не планируется создание референс-центра для исследований на коронавирус. "Они создаются на базе очень солидных научно-исследовательских институтов. Как было сказано, противочумный институт в Москве базой является. Пока у нас такого крупного базового НИИ нет", - подчеркнул Креков.

Вместе с тем, руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге сообщил, что лаборатории в регионе будут проводить первичные исследования. "Мы будем расширять сеть лабораторий в области, которые будут первичные делать результаты для того, чтобы нам вот этот большой массив - 15 тыс. приехавших - максимально в короткие сроки посмотреть", - добавил Козловских.

Ранее сообщалось, что в регионе работает одна лаборатория, которая может проводить до 300 анализов на коронавирус. После открытия двух дополнительных пунктов обработки анализов этот показатель планировалось увеличить до 900.

Также сообщалось, что в Свердловской области подтверждено девять случаях коронавируса. Первый был зарегистрирован 17 марта. 19 марта в регионе было выявлено пять новых случаев, 21 марта - еще три.

Все зараженные прибыли из Европы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.03.20 15:33
Арест Уилана продлен до 13 сентября
.
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории
.
  23.03.20 11:10
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262
.
  23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
.
  23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает
.
  23.03.20 08:06
Собянин: ввод войск в Москву из-за коронавируса - полная чушь
.
  22.03.20 17:38
Коронавирус подтвержден более чем у 190 человек в Москве
.
  20.03.20 16:52
Фонящий грунт вывезут в спецхранилища из зоны строительства ЮВХ в Москве
.
  20.03.20 16:37
Аэропорт "Жуковский" не планирует закрываться после значительной потери пассажиропотока
.
  20.03.20 13:36
Терминалы E и C "Шереметьево" будут закрыты до мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket