До 10 лабораторий, проводящих анализы на коронавирус, могут быть задействованы в Свердловской области

23.03.20 16:26

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 марта. Interfax-Russia.ru - Проводить обследование всех приезжающих из-за рубежа планируется в Свердловской области, для этих целей дополнительно могут быть задействованы около десяти лабораторий.

"Нами взят курс на то, чтобы абсолютно все, приезжающие на территорию региона из любых стран зарубежных, исследовались, брались под наблюдение, что с нашей точки зрения, конечно, увеличит объем работы. Это потребует дополнительных лабораторных мощностей", - сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге в Екатеринбурге в понедельник.

По его словам, в понедельник начнет работать одна дополнительная лаборатория, во вторник - вторая.

"Вообще мы определили совместно с коллегами из Роспотребнадзора около 10 лабораторий, которые могут быть открыты дополнительно, для того, чтобы максимальное количество лиц охватить наблюдением", - добавил он.

Вместе с тем, в Свердловской области пока не планируется создание референс-центра для исследований на коронавирус. "Они создаются на базе очень солидных научно-исследовательских институтов. Как было сказано, противочумный институт в Москве базой является. Пока у нас такого крупного базового НИИ нет", - подчеркнул Креков.

Вместе с тем, руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге сообщил, что лаборатории в регионе будут проводить первичные исследования. "Мы будем расширять сеть лабораторий в области, которые будут первичные делать результаты для того, чтобы нам вот этот большой массив - 15 тыс. приехавших - максимально в короткие сроки посмотреть", - добавил Козловских.

Ранее сообщалось, что в регионе работает одна лаборатория, которая может проводить до 300 анализов на коронавирус. После открытия двух дополнительных пунктов обработки анализов этот показатель планировалось увеличить до 900.

Также сообщалось, что в Свердловской области подтверждено девять случаях коронавируса. Первый был зарегистрирован 17 марта. 19 марта в регионе было выявлено пять новых случаев, 21 марта - еще три.

Все зараженные прибыли из Европы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.