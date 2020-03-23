Состояние одного из девяти человек с коронавирусом в Свердловской области - средней тяжести

23.03.20 16:54

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Восемь человек в Свердловской области, у которых подтвержден коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести, написал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем инстаграме

"В стационаре екатеринбургской городской больницы N40 находятся 100 человек. В том числе девять с диагнозом "коронавирус COVID-2019". У восьми из них состояние удовлетворительное, у одного - средней тяжести с положительной динамикой", - отметил губернатор.

По его словам, первые заболевшие COVID-2019 готовятся к выписке в конце марта - начале апреля.

Еще 44 госпитализированных в больнице N40 - это люди, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, у них нет никаких признаков инфекционного заболевания. Также в больнице находятся 47 пациентов, прибывших из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции, в том числе с клиникой ОРВИ - 43, пневмонии - четверо.

Кроме того, в стационаре городской больницы N6 сейчас находятся 30 пациентов с клиникой ОРВИ, за последние сутки госпитализированы девять пациентов. У всех состояние удовлетворительное.

Губернатор заверил, что в обеих больницах достаточно свободных мест, чтобы принимать еще пациентов, если возникнет такая необходимость.

Всего за последнее время врачи обследовали более 3 тыс. пациентов, у которых подозревали коронавирус, еще 15 тыс. человек, приехавшие в регион за последние две недели, находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось о девяти подтвержденных случаях коронавируса в Свердловской области. Первый был зарегистрирован 17 марта. 19 марта в регионе было выявлено пять новых случаев, 21 марта - еще три.