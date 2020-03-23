Экспорт круп из РФ запрещен с 20 до 30 марта

23.03.20 17:01

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 марта. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор с 20 марта на 10 дней запретил экспорт всех крупяных изделий из России, следует из письма Россельхознадзора в территориальные органы, с которым ознакомился "Интерфакс".

Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Руководителем группы является мэр Москвы Сергей Собянин.

В Россельхознадзоре эту информацию не комментируют.