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23.03.20 17:19
СКР выявит распространителей фейков о коронавирусе
Следственным комитетом РФ начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".
В ведомстве не уточнили источников этих сведений.
Статья 237 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Статья 128.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов.
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