"Уральские авиалинии" запускают рейсы из Казани в Симферополь, Сочи и Краснодар

23.03.20 17:20

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) в марте-апреле открывает новую полетную программу из Казани в Симферополь, Сочи и Краснодар, говорится в сообщении авиакомпании.

Так, полеты из Казани в Симферополь будут выполняться с 25 марта до пяти раз в неделю, в Сочи - с 18 апреля трижды в неделю (по четвергам, субботам и воскресеньям), в Краснодар - с 26 апреля пять раз в неделю.

Выполнение рейсов запланировано на весь период летней навигации.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).