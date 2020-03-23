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23.03.20 17:31

Лидер крымско-татарского меджлиса стал фигурантом уголовного дела за беспорядки 2014 года в Крыму

© РИА Новости. Макс Ветров
23 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров, который проживает на Украине, подозревается в организации массовых беспорядков 2014 года в Симферополе, сообщается на сайте СК РФ в понедельник.

"В настоящее время получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

62-летнему Чубарову вменяется ч. 1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием).

Крымские следователи установили, что 25 февраля 2014 года Чубаров для срыва заседания Верховного совета АРК поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания парламента и "лично руководить участвующими в них сторонниками меджлиса".

"Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии "Русское единство", - говорится в сообщении.

В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание депутатов, не менее 80 крымчан получили различные травмы, двое из них - мужчина и женщина - скончались.

Как сообщалось, Верховный суд Крыма в сентябре 2017 года приговорил Чийгоза к восьми годам колонии, но в октябре он вышел на свободу, был переправлен в Турцию, оттуда прилетел на Украину, где живет в настоящее время.

В 2014 году Чубарову был запрещен въезд на территорию России на пять лет. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, прокуратура Крыма считает его причастным к продовольственной и энергетической блокадам полуострова.

26 февраля 2014 года в Симферополе у здания крымского парламента на митинге, организованном пророссийскими силами, произошли столкновения между сторонниками независимости Крыма и активистами ныне запрещенной в РФ радикальной организации "Меджлис крымско-татарского народа". Двое погибших посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым".

Результатом этих событий стал общенародный референдум в Крыму и Севастополе в марте 2104 года, по итогам которого свыше 90% жителей высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт навсегда.

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