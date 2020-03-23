Красную книгу России дополнят 43 видами животных

23.03.20 18:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 марта. Interfax-Russia.ru - Минприроды РФ включило в Красную книгу России 43 новых вида животных, среди которых 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих, в том числе плотоядная косатка и каспийский тюлень, список изменений направлен министерством в Минюст России для регистрации.

"Минприроды России впервые занесёт в Красную книгу РФ впервые занесёт в Красную книгу РФ 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Включена и касатка, и косатка. В результате проделанной работы только по самым многочисленным таксонам - млекопитающим и птицам - в список занесено 43 новых объекта", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в список видов, впервые взятых под особую защиту государства, вошла плотоядная косатка, малочисленная популяция которой обитает на Дальнем Востоке. Причина, по которой учёные и экологи требовали включить плотоядных косаток в Красную книгу страны, - низкая численность этих животных: не более 250 особей в северо-западной части Охотского моря.

"Внесение в перечень плотоядной косатки - это совместная работа власти всех уровней, ученых и экологической общественности. В прошлом году мы всем миром спасали пленников из так называемой "китовой тюрьмы" в Приморском крае. Такого не должно повториться. Наблюдать за этими животными нужно в естественной среде обитания во время морских прогулок", - прокомментировал решение глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, слова которого приводит пресс-служба.

Новый список животных, занесенных в Красную книгу РФ, подготовлен для направления на регистрацию в Министерство юстиции РФ, сообщили в министерстве.

Впервые занесены в Красную книгу страны 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.

Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, кроме плотоядной косатки, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил "Интерфаксу", что решение Минюста о включении в Красную книгу плотоядной косатки и каспийского тюленя можно ожидать в течение ближайших месяцев.

Он также напомнил, что Красная книга России не обновлялась с 1997 года.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня 2019 года. Их возили машинами и речным судном к месту вылова в Охотском море. Последних 50 белух выпустили в Приморье в бухте Успения у Лазовского заповедника. Место выпуска изменили из-за ухудшения погоды в Охотском море. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.