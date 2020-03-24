В Приморье официально подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

24.03.20 06:17

Фото Александра Левчука

24 марта. Interfax-Russia.ru - В Приморском крае лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба администрации региона.

Оба заболевших вернулись из заграничной поездки.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

"Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме", - отметили в ведомстве.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением.В краевом Минздраве агентству сообщили, что заболевшие - взрослые люди, вернувшиеся из поездки в Европу.