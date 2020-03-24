22 апреля: решений о переносе голосования по поправкам в Конституцию пока не принималось
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Первый этап: вакцины от коронавируса начали тестировать на животных
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
24.03.20 06:24

Получателей "Дальневосточного ипотеки" в случае заражения коронавирусом освободят от штрафов за нарушение договора

© РИА Новости. Евгений Биятов
24 марта. Interfax-Russia.ru - Получателям "Дальневосточной ипотеки" в случае заражения новым коронавирусом при нарушении договора рекомендовано не назначать пени и штрафы и не обращать взыскание на недвижимое имущество.

"Получатели "Дальневосточной ипотеки" смогут при необходимости воспользоваться мерами поддержки заемщиков, которые были приняты Банком России в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть", - сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Уточняется, что банкам рекомендовано не назначать пени и штрафы по выданным кредитам в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у заемщика.

Кроме того, в случае официального подтверждения коронавируса у заемщика Банк России рекомендовал кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям.

Как сообщалось, программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Демография". Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.03.20 15:33
Арест Уилана продлен до 13 сентября
.
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории
.
  23.03.20 11:10
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262
.
  23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
.
  23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает
.
  23.03.20 08:06
Собянин: ввод войск в Москву из-за коронавируса - полная чушь
.
  22.03.20 17:38
Коронавирус подтвержден более чем у 190 человек в Москве
.
  20.03.20 16:52
Фонящий грунт вывезут в спецхранилища из зоны строительства ЮВХ в Москве
.
  20.03.20 16:37
Аэропорт "Жуковский" не планирует закрываться после значительной потери пассажиропотока
.
  20.03.20 13:36
Терминалы E и C "Шереметьево" будут закрыты до мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket