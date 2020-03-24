Получателей "Дальневосточного ипотеки" в случае заражения коронавирусом освободят от штрафов за нарушение договора

24.03.20 06:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 марта. Interfax-Russia.ru - Получателям "Дальневосточной ипотеки" в случае заражения новым коронавирусом при нарушении договора рекомендовано не назначать пени и штрафы и не обращать взыскание на недвижимое имущество.

"Получатели "Дальневосточной ипотеки" смогут при необходимости воспользоваться мерами поддержки заемщиков, которые были приняты Банком России в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть", - сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Уточняется, что банкам рекомендовано не назначать пени и штрафы по выданным кредитам в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у заемщика.

Кроме того, в случае официального подтверждения коронавируса у заемщика Банк России рекомендовал кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям.

Как сообщалось, программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Демография". Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".