Медики в Приморье взяли под наблюдение более 30 человек из окружения первых заразившихся коронавирусом в Приморье

24.03.20 06:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 марта. Interfax-Russia.ru - Более 30 человек из круга общения первых заразившихся коронавирусом взяты под наблюдение врачей в Приморье, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

"По всем больным определен круг контактов, они все взяты под медицинское наблюдение, проведены лабораторные исследования. У одного контакта это 30 человек, у второго - двое", - сообщила Детковская.

По ее словам, один из заболевших вернулся из круиза по странам Европы, другой был в Мексике. Они жители Владивостока и города Артем в Приморье.

"В одном случае больной проявил сознательность и по приезду соблюдал карантин, у него минимальный контакт. Второго работодатель направил на обследование и после был выявлен коронавирус. Заболевшие - взрослые, не из группы риска", - отметила она .

Как сообщалось, во вторник в Приморском крае лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме.