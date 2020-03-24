В Приморье развернут госпиталь для заразившихся коронавирусом

24.03.20 06:41

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 марта. Interfax-Russia.ru - Инфекционный госпиталь развернут во Владивостоке для заразившихся коронавирусом, дополнительных карантинных мер в крае в связи с выявлением первых случаев болезни принимать не планируется.

"Инфекционный госпиталь состоит из трех отделений. Первое - это инфекционное отделение для больных с подтвержденным диагнозом, это один этаж, на нем находится два человека. Следующая часть, где находятся лица первого контакта, там находится семь человек. Третий этаж - лица дальнего контакта. В инфекционном центре пятнадцать человек", - сообщила журналистам министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Она отметила, что вводить дополнительные карантинные меры в крае не планируется.

"Субъект сработал на опережение, все меры приняты", - добавила Худченко.

По ее словам, в крае есть необходимые средства и медоборудование для борьбы с инфекцией.

"В крае есть аппараты искусственной вентиляции, есть палатные рентген аппараты, в достаточном количестве имеются защитные костюмы и средства индивидуальной защиты: респираторы, перчатки, шапки. Мы обеспечены дезсредствами а также противовирусными и вспомогательными лекарственными препаратами. В госпиталях потребность двухмесячная полностью закрыта", - добавила Худченко.

Она уточнила, что, на случай выявления новых случаев заболевания, в Приморье подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей.

"У нас подготовлены планы развертывания последующих площадей, если они потребуются", - добавила глава краевого Минздрава.

Также она отметила, что по поручению Минздрава проводится регистрация всех медработников, в том числе в частных и ведомственных клиниках для того, чтобы в случае необходимости была возможность вызвать их для борьбы с болезнью.