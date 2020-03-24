Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,2 км

24.03.20 06:54

© РИА Новости. Евгений Нескромный

24 марта. Interfax-Russia.ru - Пепловый выброс произошел во вторник утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области.

"Утром во вторник в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту до 2,2 км", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Пепловый шлейф распространился на 5 км к северо-востоку от вулкана. "В городе Северо-Курильске (о. Парамушир) пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - отмечает пресс-служба.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.