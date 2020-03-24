Первые электронные больничные самоизолировавшимся из-за коронавируса оформлены в Приморье

24.03.20 07:18

© РИА Новости. Руслан Кривобок

24 марта. Interfax-Russia.ru - Первые электронные больничные жителям Приморья, которые самоизолировались после возвращения из-за границы, оформлены в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

"Уже поступили первые заявления, мы начали оформление электронных больничных листов. Правительство РФ предприняло беспрецедентные меры, чтобы человек мог находиться дома в режиме самоизоляции. Ему оплачивают больничный в полном объеме, предоставлена возможность дистанционного его получить. Очень важно соблюдать карантинные меры, проявлять сознательность", - сказала Худченко во вторник журналистам.

В крае три учреждения в удаленном порядке будут оформлять листки нетрудоспособности на весь срок карантина - 14 дней. В течение семи календарных дней пособие за первую неделю будут перечислять авансом.

В соответствии с постановлением правительства России Фонд социального страхования совместно с Минтрудом разработал порядок и алгоритм работы по выдаче электронных больничных листов дистанционно, чтобы люди могли своевременно и не обращаясь в лечебные учреждения получить листки нетрудоспособности. Чтобы заполнить соответствующее заявление на сайте ФСС, человек должен быть зарегистрирован на портале "Госуслуги".

В Приморском крае подтверждены два первых случая заражения коронавирусом.