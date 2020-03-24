Хабиров сообщил о трех инфицированных COVID-19 жителях Башкирии

24.03.20 08:41

© РИА Новости. Пресс-служба Роспотребнадзора

24 марта. Interfax-Russia.ru - Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров.

"У нас появились первые трое инфицированных COVID-19. Как мы и ожидали - двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву", - написал он на своей странице в соцсети.

По данным Хабирова, все заболевшие "уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, "один из инфицированных сам обратился к медикам, двое других,сразу после прибытия из неблагополучных по коронавирусу зарубежных стран, ушли на режим самоизоляции и вызвали врача на дом, хотя клиника инфекции у них была бессистемной".

Ранее со ссылкой на данные республиканского Минздрава сообщалось, что в Башкирии с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдались 59 человек, среди которых пять детей.

Власти региона планировали открыть в республике семь дополнительных центров по диагностике коронавирусной инфекции и закупить 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.