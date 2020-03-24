22 апреля: решений о переносе голосования по поправкам в Конституцию пока не принималось
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
24.03.20 08:55

Аэрофлот договорился о переносе лизинговых платежей по около 20% авиапарка

© РИА Новости. Владимир Астапкович
24 марта. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам группы (около 20% всего авиапарка), пишет газета "Коммерсантъ" во вторник со ссылкой на источники на лизинговом рынке.

По данным издания, "лизинговые каникулы" вводятся на полгода: с апреля до конца сентября. Образовавшуюся задолженность "Аэрофлот" выплатит в июле 2021 года, в середине высокого сезона, когда международные направления должны открыться, а полученной выручки от проданных билетов хватит на ее погашение. Сумма составит $180-220 млн.

Речь идет о самолетах, находящихся в парке разных компаний группы. Так, отсрочка будет получена по 50 Boeing 737NG (большая часть - у "Победы"), четырем Boeing 747 (у авиакомпании "Россия", ранее находились в парке "Трансаэро", двум Boeing 777, девяти Airbus A319 (часть из них - в парке "Авроры"), одному A320 и одному самолету A330. "Аэрофлот" ведет переговоры и с другими лизингодателями, добавил собеседник газеты, но их названия не уточнил. Согласно отчетности перевозчика, в числе его контрагентов - структуры Сбербанка (в частности, по десять Boeing 737), "Государственной транспортной лизинговой компании" (два Boeing 777, четыре A320), "ВЭБ-лизинг" (пять SSJ-100), Dikkys Investment Ltd (пять A320).

В ВТБ сказали, что платежи "Аэрофлота" будут реструктуризированы, условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не комментируют ситуацию.

По словам источников "Ъ" на рынке, "Аэрофлот" также ведет переговоры с топливозаправочными компаниями об изменении условий работы и переходе на постоплату с существующей сейчас предоплаты. "После ухода с рынка "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" топливозаправщики не доверяют авиакомпаниям: ушедшие с рынка перевозчики перед остановкой полетов не платили топливным компаниям", - объясняет собеседник "Коммерсанта". По его информации, переговоры ведутся с дочерними компаниями "Роснефти", "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

В S7 сообщили, что рассматривают "варианты реструктуризации договоров со всеми ключевыми контрагентами, включая лизингодателей воздушных судов". В "Уральских авиалиниях" говорят, что налет в среднем снизился на 20%, но все самолеты компании летают; компания также ведет переговоры с лизингодателями и кредиторами о смягчении условий. Переговоры с лизинговыми компаниями ведет также Smartavia, у которой на земле находится только один самолет, проходящий модернизацию.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.03.20 13:10
ФСО создает штаб по борьбе с коронавирусом
.
  24.03.20 12:54
Оперштаб: из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 пациентов
.
  24.03.20 11:54
В строительстве инфекционного центра в новой Москве задействуют до 6 тыс. человек
.
  24.03.20 10:25
Депздрав: умершая пациентка больницы в Коммунарке не болела COVID-19
.
  24.03.20 09:40
Жаров возглавил "Газпром-медиа"
.
  23.03.20 15:33
Арест Уилана продлен до 13 сентября
.
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории
.
  23.03.20 11:10
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262
.
  23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
.
  23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket