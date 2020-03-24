Аэрофлот договорился о переносе лизинговых платежей по около 20% авиапарка

24.03.20 08:55

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 марта. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам группы (около 20% всего авиапарка), пишет газета "Коммерсантъ" во вторник со ссылкой на источники на лизинговом рынке.

По данным издания, "лизинговые каникулы" вводятся на полгода: с апреля до конца сентября. Образовавшуюся задолженность "Аэрофлот" выплатит в июле 2021 года, в середине высокого сезона, когда международные направления должны открыться, а полученной выручки от проданных билетов хватит на ее погашение. Сумма составит $180-220 млн.

Речь идет о самолетах, находящихся в парке разных компаний группы. Так, отсрочка будет получена по 50 Boeing 737NG (большая часть - у "Победы"), четырем Boeing 747 (у авиакомпании "Россия", ранее находились в парке "Трансаэро", двум Boeing 777, девяти Airbus A319 (часть из них - в парке "Авроры"), одному A320 и одному самолету A330. "Аэрофлот" ведет переговоры и с другими лизингодателями, добавил собеседник газеты, но их названия не уточнил. Согласно отчетности перевозчика, в числе его контрагентов - структуры Сбербанка (в частности, по десять Boeing 737), "Государственной транспортной лизинговой компании" (два Boeing 777, четыре A320), "ВЭБ-лизинг" (пять SSJ-100), Dikkys Investment Ltd (пять A320).

В ВТБ сказали, что платежи "Аэрофлота" будут реструктуризированы, условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не комментируют ситуацию.

По словам источников "Ъ" на рынке, "Аэрофлот" также ведет переговоры с топливозаправочными компаниями об изменении условий работы и переходе на постоплату с существующей сейчас предоплаты. "После ухода с рынка "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" топливозаправщики не доверяют авиакомпаниям: ушедшие с рынка перевозчики перед остановкой полетов не платили топливным компаниям", - объясняет собеседник "Коммерсанта". По его информации, переговоры ведутся с дочерними компаниями "Роснефти", "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

В S7 сообщили, что рассматривают "варианты реструктуризации договоров со всеми ключевыми контрагентами, включая лизингодателей воздушных судов". В "Уральских авиалиниях" говорят, что налет в среднем снизился на 20%, но все самолеты компании летают; компания также ведет переговоры с лизингодателями и кредиторами о смягчении условий. Переговоры с лизинговыми компаниями ведет также Smartavia, у которой на земле находится только один самолет, проходящий модернизацию.