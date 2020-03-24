Два человека госпитализированы с положительным тестом на COVID-19 в Челябинске

24.03.20 08:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Положительные тесты на заражение новым коронавирусом получены ещё у двух жителей Челябинска - у мужчины, вернувшегося из Великобритании, и у женщины, посетившей Чехию, сообщает пресс-служба регионального Минздрава во вторник.

"Они сразу самоизолировались. После появления симптомов заболевания их госпитализировали. Контактов у прилетевших не было. Сейчас оба находятся под наблюдением медиков. Болезнь протекает в легкой форме", - отмечает Минздрав.

Ожидаются результаты по их диагнозу от "Вектора" из Новосибирска. Также результатов анализа из "Вектора" ожидают еще четверо челябинцев.

Всего в области шестеро условно зараженных в Челябинске и один официально подтвержденный случай COVID-19 в Миассе, уточнили агентству в Минздраве.