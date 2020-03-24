Дума Екатеринбурга перешла на дистанционную работу из-за коронавируса

24.03.20 09:09

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 марта. Interfax-Russia.ru - Екатеринбургская городская дума перенесла ближайшие заседания на неопределенные сроки из-за коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе парламента во вторник.

"Комиссии, которые должны были состояться на этой неделе, перенесены. (...) Прием граждан у нас ведется в электронном виде, (...) аппарат частично переводится на дистанционный режим. Пока о сроках мы не говорим, будем смотреть на ситуацию (с коронавирусом - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Представитель думы отметил, что работа депутатского корпуса Екатеринбурга не остановлена.

По его словам, заседания комиссий были ограничены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, указом губернатора региона и постановлением спикера гордумы Игоря Володина, которые предусматривают ограничение проведения мероприятий с числом участников более 50 человек. С учетом сотрудников аппарата думы, депутатов и журналистов, присутствующих на заседаниях, количество человек может превышать допустимое.

Как сообщалось ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе введено ограничение на проведение мероприятий с числом участников от 50 человек.