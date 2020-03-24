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24.03.20 09:09
Дума Екатеринбурга перешла на дистанционную работу из-за коронавируса
"Комиссии, которые должны были состояться на этой неделе, перенесены. (...) Прием граждан у нас ведется в электронном виде, (...) аппарат частично переводится на дистанционный режим. Пока о сроках мы не говорим, будем смотреть на ситуацию (с коронавирусом - ИФ)", - сказал собеседник агентства.
Представитель думы отметил, что работа депутатского корпуса Екатеринбурга не остановлена.
По его словам, заседания комиссий были ограничены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, указом губернатора региона и постановлением спикера гордумы Игоря Володина, которые предусматривают ограничение проведения мероприятий с числом участников более 50 человек. С учетом сотрудников аппарата думы, депутатов и журналистов, присутствующих на заседаниях, количество человек может превышать допустимое.
Как сообщалось ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе введено ограничение на проведение мероприятий с числом участников от 50 человек.
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