|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.03.20 09:32
Мишустин поручил ускорить развертывание лабораторий для анализов на COVID-19
"Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать схему ускоренного развёртывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза", - говорится в поручениях, текст которых размещен на сайте кабинета министров.
"Принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение незамедлительного информирования населения о результатах проведённых на базе федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"" исследований на наличие новой коронавирусной инфекции", - отмечается в них.
Мишустин поручил о результатах доложить в правительство, срок - 24 марта.
Также глава кабмина дал поручения разработать предложения, направленные на ужесточение ответственности за нарушение карантина в целях противодействия распространению коронавируса.
"Минюсту России, МВД России, Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации предложения (при необходимости с проектами нормативных правовых актов), направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введённых карантинных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", - говорится в поручениях премьера, размещенных во вторник на сайте кабинета министров.
Срок их исполнения - 25 марта.
Помимо этого, ФАС и Минкомсвязи РФ в срок до 25 марта должны проанализировать динамику стоимости услуг мобильной связи при переводе населения удаленную работу или учебу, говорится в сообщении правительства.
"ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Ряд компаний РФ самостоятельно перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Также школы и вузы РФ переходят на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.
Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев говорил журналистам, что ведомство будет следить за действиями операторов и не поддержит повышение тарифов на услуги связи на фоне ослабления рубля.
По данным на 23 марта, количество заболевших COVID-19 в России достигло 438 человек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket