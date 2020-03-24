Мишустин поручил ускорить развертывание лабораторий для анализов на COVID-19

24.03.20 09:32

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил предоставить предложения по ускоренному развертыванию дополнительных лабораторных мощностей для тест-исследований на короновирус.

"Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать схему ускоренного развёртывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза", - говорится в поручениях, текст которых размещен на сайте кабинета министров.

"Принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение незамедлительного информирования населения о результатах проведённых на базе федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"" исследований на наличие новой коронавирусной инфекции", - отмечается в них.

Мишустин поручил о результатах доложить в правительство, срок - 24 марта.

Также глава кабмина дал поручения разработать предложения, направленные на ужесточение ответственности за нарушение карантина в целях противодействия распространению коронавируса.

"Минюсту России, МВД России, Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации предложения (при необходимости с проектами нормативных правовых актов), направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введённых карантинных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", - говорится в поручениях премьера, размещенных во вторник на сайте кабинета министров.

Срок их исполнения - 25 марта.

Помимо этого, ФАС и Минкомсвязи РФ в срок до 25 марта должны проанализировать динамику стоимости услуг мобильной связи при переводе населения удаленную работу или учебу, говорится в сообщении правительства.

"ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ряд компаний РФ самостоятельно перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Также школы и вузы РФ переходят на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев говорил журналистам, что ведомство будет следить за действиями операторов и не поддержит повышение тарифов на услуги связи на фоне ослабления рубля.

По данным на 23 марта, количество заболевших COVID-19 в России достигло 438 человек.