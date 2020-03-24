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24.03.20 09:40

Жаров возглавил "Газпром-медиа"

© РИА Новости. Екатерина Лызлова
24 марта. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг", сообщила во вторник компания.

"Совет директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года", - говорится в пресс-релизе.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора.

По данным источников "Интерфакса", пост главы Роскомнадзора, как ожидается, займет начальник управления администрации президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Жаров возглавлял ведомство с 2012 года.

По словам Жарова, которые приводятся в пресс-релизе, он "готов применить все свои знания и опыт во благо компании". "Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму. Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами", - сказал он.

Как заявил председатель совета директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг", председатель правления ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер, "традиционные медиа проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции".

"Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи", - сказал Миллер.

С 2015 года "Газпром-медиа" возглавлял Дмитрий Чернышенко, который в январе был назначен на должность вице-премьера в правительстве Мишустина.

"Газпром-медиа" - диверсифицированный медиахолдинг, работающий в России и в Восточной Европе, объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.

Холдинг управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! СТРАНА", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа"). Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс").

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