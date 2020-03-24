Бесплатный проезд для школьников временно отменили в Якутске

24.03.20 09:55

© РИА Новости. Владимир Песня

24 марта. Interfax-Russia.ru - Семьи с детьми-инвалидами в Якутске получат единовременную материальную помощь, им направят деньги, которые ранее были предназначены для оплаты проезда школьников в общественном транспорте, сообщает пресс-служба городской администрации.

Бесплатный проезд отменен для учащихся с 1 по 4 классы, а также школьников из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы.

"С учетом перехода на дистанционную форму обучения - это разумная и оправданная мера. Это позволит, кроме прочего, сократить появление несовершеннолетних в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, перемещения детей по городу", - приводятся в сообщении слова главы Якутска Сарданы Авксентьевой.

Отмечается, что единовременную материальную помощь в размере 3000 рублей получат 1470 детей с городской пропиской.

Как сообщалось ранее, глава Якутии Айсен Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 10 апреля запрещены все спортивные и культурные мероприятия с участием свыше 50 человек. Студенты якутских вузов перешли на дистанционное обучение. Также учебный процесс с 18 марта приостановлен во всех школах республики, учащиеся отправлены на каникулы с последующим переводом на дистанционное обучение.