Кадыров: три человека с подозрением на коронавирус выявлены в Чечне

24.03.20 10:05

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Более 300 человек находятся на карантине в Чечне в связи с коронавирусом, у трёх жителей республики - подозрение на заболевание, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На данный момент в Чеченской Республике выявлено три случая с подозрением на коронавирус. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по ЧР Риты Термулаевой, их анализы направлены в Новосибирск для установления окончательного диагноза", - написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".

Более 360 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией, находятся на карантине, подчеркнул он.

По словам главы Чечни, ситуацию усложняет то, что в определённых случаях болезнь протекает бессимптомно.

"Человек может и не подозревать, что он является носителем инфекции. Поэтому мы призываем всех и каждого быть предельно бдительными и проявлять гражданскую сознательность. Я обращаюсь к жителям республики по возможности не выезжать за пределы региона и не выходить из дома. В случае недомогания и высокой температуры следует немедленно позвонить врачам", - заявил Кадыров.

Он сообщил, что принял решение закрыть в Чечне все рестораны, кафе и места массового скопления людей. "При этом продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. Мы должны выработать наиболее эффективные пути, направленные на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции", - пояснил Кадыров.