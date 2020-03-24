Жители Подмосковья могут сообщить в УФАС о завышении цен на продукты

24.03.20 10:09

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 марта. Interfax-Russia.ru - Московское областное УФАС России проводит сбор информации для мониторинга ценовой ситуации на территории Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В настоящее время действует "горячая" линия для обращений по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли", - говорится в сообщении.

Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания.

Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством при подготовке еженедельного отчета, направленного на выявление и пресечение спекулятивного роста цен.