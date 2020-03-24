Более 150 волонтеров задействованы в борьбе с распространением COVID-19 в Приморье

24.03.20 10:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 марта. Interfax-Russia.ru - Волонтерский штаб для оказания социальной поддержки людям, находящимся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией, открыт в Приморье.

"Более 150 волонтеров во всех муниципалитетах Приморья задействованы в новом волонтерском штабе по противодействию распространения коронавируса", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Приморского края.

Новый волонтерский центр открыт на базе общественной приемной партии "Единая Россия" во Владивостоке.

На открытии общественного штаба губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил журналистам, что для поддержки людей, находящихся в зоне риска, будет работать "горячая линия".

"Очень важно и нужно организовать работу "горячей линии" для лиц, которым необходима доставка продуктов питания, медикаментов, воды. Поэтому у нас будет работать телефон, на который будут звонить люди, непосредственно нуждающиеся в помощи волонтеров", - отметил Кожемяко.

Он также добавил, что помощь населению будет оказываться через местные общественные приемные "Единой России" в каждом муниципальном образовании.

На сайте правительства Приморского края отмечается, что в состав штаба вошли представители общественных организаций: "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Матери России", "Общероссийский народный фронт", сторонники "Единой России", "Молодая гвардия Единой России".

Как сообщалось, 24 марта в Приморском крае лабораторно подтвердили два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что работа волонтеров в условиях распространения коронавируса востребована и власти будут им помогать.