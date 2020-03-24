|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.03.20 10:12
Более 150 волонтеров задействованы в борьбе с распространением COVID-19 в Приморье
"Более 150 волонтеров во всех муниципалитетах Приморья задействованы в новом волонтерском штабе по противодействию распространения коронавируса", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Приморского края.
Новый волонтерский центр открыт на базе общественной приемной партии "Единая Россия" во Владивостоке.
На открытии общественного штаба губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил журналистам, что для поддержки людей, находящихся в зоне риска, будет работать "горячая линия".
"Очень важно и нужно организовать работу "горячей линии" для лиц, которым необходима доставка продуктов питания, медикаментов, воды. Поэтому у нас будет работать телефон, на который будут звонить люди, непосредственно нуждающиеся в помощи волонтеров", - отметил Кожемяко.
Он также добавил, что помощь населению будет оказываться через местные общественные приемные "Единой России" в каждом муниципальном образовании.
На сайте правительства Приморского края отмечается, что в состав штаба вошли представители общественных организаций: "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Матери России", "Общероссийский народный фронт", сторонники "Единой России", "Молодая гвардия Единой России".
Как сообщалось, 24 марта в Приморском крае лабораторно подтвердили два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что работа волонтеров в условиях распространения коронавируса востребована и власти будут им помогать.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket