ФСБ задержала свыше 30 членов хакерской группы, торговавших данными кредиток

24.03.20 10:17

© РИА Новости. Антон Денисов

24 марта. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы разоблачили межрегиональную группу, участникам которой вменяется торговля данными кредитных и расчетных карт, полученных в результате взлома учетных записей владельцев счетов, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в 11 субъектах РФ (Крыму, Северной Осетии-Алании, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем во вторник в "Интерфакс".

По данным ведомства, членами группы создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, "которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете".

"Задержано более тридцати членов группы (включая граждан Украины и Литвы). Двадцати пяти из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе обысков по 62 адресам изъято более 1 млн долларов, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, поддельные документы, в том числе паспорта граждан РФ, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, "огнестрельное (нарезное) оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты".

"В результате проведенных мероприятий противоправная деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована", - заявили в ФСБ.