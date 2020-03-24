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24.03.20 10:21
Роспотребнадзор: более 90 тыс. человек находятся под меднаблюдением в РФ
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 149754 человека, по состоянию на 23.03.2020 под контролем остаются 93 677 человек", - говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России за 24 марта.
В ведомстве также сообщают, что на 23 марта в России проведено 185 тыс. 918 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
По последним данным (утро 23 марта) в России 438 официально зарегистрированных случаев коронавируса, 17 человек выздоровели. Официально подтвержденных летальных случаев от коронавируса в России в статистике оперативного штаба нет; московские власти сообщали об одной смерти пожилой пациентки в Москве с положительным диагнозом Covid-19 и серьезными заболеваниями, причиной смерти назывался оторвавшийся тромб.
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