Ребенок с подозрением на коронавирус госпитализирован в Якутске

24.03.20 10:32

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

24 марта. Interfax-Russia.ru - Мальчик с признаками коронавируса госпитализирован в Якутске, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по коронавирусу.

"В инфекционный стационар города Якутска госпитализирован ребенок, сын одного из заболевших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок школу не посещал, находился на самоизоляции.

Как сообщалось ранее, глава Якутии Айсен Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 10 апреля запрещены все спортивные и культурные мероприятия с участием свыше 50 человек. Студенты якутских вузов перешли на дистанционное обучение. Также учебный процесс с 18 марта приостановлен во всех школах республики, учащиеся отправлены на каникулы с последующим переводом на дистанционное обучение.

Гендиректор компании ЯТЭК стал первым заразившимся коронавирусом в Якутии. Управление Роспотребнадзора по республики установило контактировавших с ним лиц. Все они сдали анализы на коронавирус, у шести они показали положительный результат. Около ста работников компании ЯТЭК помещены в обсерватор.