Спасатели эвакуировали 350 рыбаков с оторвавшейся льдины в Свердловской области

24.03.20 11:15

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 марта. Interfax-Russia.ru - На Белоярском водохранилище в Свердловской области завершилась операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины, эвакуированы 350 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В 12:38 (10:38 мск) спасоперация завершена. 350 рыбаков с отколовшейся льдины эвакуировали спасатели на Белоярском водохранилище", - говорится в сообщении.

Все рыбаки доставлены на берег. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на оторвавшейся в Белоярском водохранилище льдине находится около 200 рыбаков.

"В 11:15 (09:15 мск) поступило сообщение об отрыве льдины с рыбаками на Белоярском водохранилище. По предварительной информации, на льдине площадью 0,5 кв.км находится около 200 рыбаков, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в спасательной операции на водохранилище было задействовано 18 человек и 3 плавсредства. Также к месту происшествия направлена дополнительная группировка спасателей из Екатеринбурга.