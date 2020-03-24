Ростуризм: все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

24.03.20 10:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта, за прошедшую неделю их число сократилось почти вдвое, сообщили во вторник порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма.

"За прошедшую неделю количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс. человек. Большинство организованных туристов возвращаются в Россию из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции. До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

"Оставшиеся организованные туристы вернутся до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой", - добавили в пресс-службе.

В Ростуризме также сообщили, что для самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, вместе с Росавиацией и МИД РФ ищут пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко и Филиппинами.

Ростуризм 19 марта рекомендовал гражданам России временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператорам было рекомендовано воздержаться от отправки российских туристов за рубеж и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок. Большинство туроператоров последовало рекомендации, прекратив отправку туристов, и в настоящее время ими осуществляются только вывоз туристов.

"Я хочу выразить благодарность туроператорам, которые в сложившейся ситуации по нашей рекомендации приостановили вывоз туристов в другие страны. У нас налажено четкое и эффективное взаимодействие с отраслью. Туроператоры хорошо понимают все существующие риски и проявляют высокий уровень социальной ответственности, прежде всего перед людьми. Безопасность туристов стоит для всех нас на первом месте, и сегодня обеспечить ее за рубежом практически невозможно. Более того, отрасль сегодня вносит активный вклад в нормализацию эпидемиологической обстановке в стране, прекратив реализацию туров за рубеж", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой процитировали в пресс-службе ведомства.