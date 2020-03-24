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24.03.20 10:52
Костромская область мобилизовала студентов-медиков на борьбу с COVID-19
Учащиеся помогут медикам в решении организационных проблем, а также в обеспечении контроля над костромичами, которые возвращаются из-за границы и должны остаться на домашнем карантине.
"Студенты будут помогать, чтобы разгрузить медиков, в том числе, в заполнении необходимых бумаг, обзвоне граждан, ответах на звонки, при необходимости, измерении температуры. Эта помощь должна будет разгрузить немного поликлиники, чтобы врачи занимались непосредственно лечением. Приоритет сейчас в полном объеме направлен на первичное звено", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента здравоохранения региона Евгения Нечаева.
В Костромской области пока не регистрировались случаи заражения коронавирусом.
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