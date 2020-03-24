Костромская область мобилизовала студентов-медиков на борьбу с COVID-19

24.03.20 10:52

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 марта. Interfax-Russia.ru - Более 300 студентов старших курсов медицинских колледжей направлены в поликлиники Костромы, Шарьи и Галича для помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Учащиеся помогут медикам в решении организационных проблем, а также в обеспечении контроля над костромичами, которые возвращаются из-за границы и должны остаться на домашнем карантине.

"Студенты будут помогать, чтобы разгрузить медиков, в том числе, в заполнении необходимых бумаг, обзвоне граждан, ответах на звонки, при необходимости, измерении температуры. Эта помощь должна будет разгрузить немного поликлиники, чтобы врачи занимались непосредственно лечением. Приоритет сейчас в полном объеме направлен на первичное звено", - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента здравоохранения региона Евгения Нечаева.

В Костромской области пока не регистрировались случаи заражения коронавирусом.