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24.03.20 11:00
Двух сбежавших из-под карантина в Краснодарском крае ищут на Урале
"В управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения", - уточнили в штабе.
По данным кубанских СМИ, нарушители улетели в Екатеринбург, не сдав анализы на коронавирус.
На данный момент в уральском регионе организованы поиски этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции.
"Если этих людей найдут, их изолируют здесь (на Урале) на срок - до истечения 14 дней с момента возвращения из-за границы", - уточнили в оперштабе Свердловской области.
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю агентству "Интерфакс-Урал" не прокомментировали ситуацию.
Ранее ряд СМИ Краснодарского края сообщил о том, что два пациента больницы в Сочи покинули медицинское учреждение, нарушив режим изоляции. По некоторым данным, они вернулись из США и Испании, где было зафиксировано множество случаев заражения COVID-19.
По данным на 23 марта, на территории России подтверждено 438 случаев коронавируса. В Свердловской области зафиксировано девять случаев заражения COVID-19, в Краснодарском крае - пять случаев.
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