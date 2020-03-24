Двух сбежавших из-под карантина в Краснодарском крае ищут на Урале

24.03.20 11:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 марта. Interfax-Russia.ru - Двух россиян, которые нарушили режим изоляции в Краснодарском крае, ищут в Свердловской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в оперативном штабе региона.

"В управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения", - уточнили в штабе.

По данным кубанских СМИ, нарушители улетели в Екатеринбург, не сдав анализы на коронавирус.

На данный момент в уральском регионе организованы поиски этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции.

"Если этих людей найдут, их изолируют здесь (на Урале) на срок - до истечения 14 дней с момента возвращения из-за границы", - уточнили в оперштабе Свердловской области.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю агентству "Интерфакс-Урал" не прокомментировали ситуацию.

Ранее ряд СМИ Краснодарского края сообщил о том, что два пациента больницы в Сочи покинули медицинское учреждение, нарушив режим изоляции. По некоторым данным, они вернулись из США и Испании, где было зафиксировано множество случаев заражения COVID-19.

По данным на 23 марта, на территории России подтверждено 438 случаев коронавируса. В Свердловской области зафиксировано девять случаев заражения COVID-19, в Краснодарском крае - пять случаев.