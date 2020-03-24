Кинотеатры, бассейны и развлекательные центры закрываются в Оренбуржье

24.03.20 11:13

© РИА Новости. Алексей Майшев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Оренбургской области в целях противодействия распространения коронавируса вводят новые ограничительные меры в работу развлекательных и спортивных учреждений , сообщается на сайте правительства региона во вторник.

"С 25 марта до особого распоряжения в Оренбургской области будут прекращены занятия, тренировки, допуск посетителей в развлекательные, творческие центры, на объекты физической культуры и спорта, в кинотеатры, фитнес-центры, бассейны и аквапарк", - говорится в сообщении.

Ограничения вводятся постановлением главного государственного санитарного врача по региону. При невыполнении постановления руководителям учреждений грозит административная ответственность, отмечается в постановлении.

Также вводится запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек.

"Оренбуржцам старше 65 лет рекомендовано перейти на режим самоизоляции на дому. Совместно с общественными организациями при необходимости им и другим людям, которые находятся на карантине, будет оказана помощь в приобретении продуктов питания", - отмечают власти.

С 18 марта в Оренбургской области действует режим повышенной готовности в целях противодействия распространению коронавируса: вузы перешли на дистанционный режим обучения, приостановлены занятия в школах, учреждениях допобразования и средних специальных учебных заведениях.

Как сообщалось, в Оренбуржье выявлен один заразившийся коронавирусом - житель Бузулука, который вернулся из путешествия по странам Европы. Он в удовлетворительном состоянии, находится под наблюдением медиков.