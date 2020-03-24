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24.03.20 11:25
ЗАГСы Саратовской области ограничили до 8 человек число гостей на церемониях
"Теперь жених и невеста могут взять с собой на торжественную церемонию не более восьми гостей. Об этом сотрудники ЗАГСов предупреждают молодые пары заранее, накануне регистрации брака",- сказал собеседник агентства.
По его словам, распространение вируса никак не повлияло на желание жителей Саратовской области создать семью.
В феврале этого года в регионе было заключено 908 браков, за два месяца 2020 года - 1442, что на 11,6% больше, чем за два месяца 2019 года (1292 брака), отметили в управлении ЗАГС.
Как сообщалось, в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, официально подтвержден один случай заражения.
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