ЗАГСы Саратовской области ограничили до 8 человек число гостей на церемониях

24.03.20 11:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 марта. Interfax-Russia.ru - Свадебные церемонии в ЗАГСах Саратовской области в связи с пандемией коронавируса проходят в "сокращенном" составе, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном управлении по делам ЗАГС во вторник.

"Теперь жених и невеста могут взять с собой на торжественную церемонию не более восьми гостей. Об этом сотрудники ЗАГСов предупреждают молодые пары заранее, накануне регистрации брака",- сказал собеседник агентства.

По его словам, распространение вируса никак не повлияло на желание жителей Саратовской области создать семью.

В феврале этого года в регионе было заключено 908 браков, за два месяца 2020 года - 1442, что на 11,6% больше, чем за два месяца 2019 года (1292 брака), отметили в управлении ЗАГС.

Как сообщалось, в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, официально подтвержден один случай заражения.